BD : quand l'Américain Batman rencontre l'Italien Dylan Dog

Il s’agira de retrouver dans cette co-publication les différents héros propres aux univers respectifs des éditeurs et d’en proposer des éditions dans plusieurs langues. On parle de Dylan Dog, Batman, Wabaras ou encore de celui qui fait parler de lui en ce moment : le Joker...Le premier album de la série sera présenté en avant-première lors du festival Lucca Comics & Games, qui se déroulera jusqu'au 3 novembre à Lucques, en Italie.Dans ce numéro inédit, intitulé Relazione pericolose (ou Liaisons dangereuses), le détective de la bande dessinée Dylan Dog, et le justicier Batman croiseront leurs routes, ainsi que celle de leurs vilains corollaires Wabaras et Le Joker.Le scénario est signé par Roberto Recchioni et illustré par Gigi Cavenago et Werther Dell'Edera. Quant à savoir comment l’intrigue fera se rencontrer les quatre protagonistes, les auteurs ont pris soin d'en préserver le secret. Il en va de même pour le nom des autres personnages que cette série limitée et aux univers croisés convoquera.Donc patience, car les albums ne paraîtront qu' à compter de l’automne 2020.L'éditeur de Sergio Boneli édition a l'enthousiasme communicatif : il se réjouit d'assister à ce « moment où tout le monde lira ce numéro spécial, qui [est] disponible à Lucca avec deux couvertures différentes, une “Heroes” et un “Villains”. »Restera plus qu’à choisir son camp entre les bons et les méchants.