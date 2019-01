BD sur Instagram : La Traviata revue et dessinée, la saison 3 d'Été

Instraviata, par Léon Malet

L'autoproduction pour Été, saison 3

À l'occasion du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, l'agence Bigger Than Fiction révèle son programme pour l'année 2019, avec non pas un, mais deux projets de bande dessinée sur Instagram. Pour rappel, c'est avec Été, de Thomas Cadène, Camille Duvelleroy, Joseph Safieddine et Erwann Surcouf, que le concept avait rencontré le public et le succès. Et oui, c'est un zeugma.Instraviata reprend à son compte ce mode de diffusion sur le réseau social consacré à l'image : prévue pour une diffusion quotidienne pendant un mois dans des albums Instagram sur le compte de Arte Concert , Instraviata propose une adaptation de La Traviata en une bande dessinée animée décalée et fantaisiste, accompagné d'un documentaire sur la jeune soprano, Elsa Dreisig.L'auteur Léon Maret (Coco Jumbo, Éditions 2024, en 2017) revisitera l'œuvre de Verdi en utilisant des codes propres aux mangas et aux dessins animés des années 1990, annonce Bigger Than Fiction. Il sera d'ailleurs possible de découvrir le résultat en avant-première le samedi 26 janvier, de 11h30 à 12h30, au cinéma CGR d'Angoulême, en présence de l'auteur.De son côté, la série Été poursuit son bonhomme de chemin : une conférence de presse donnée à Angoulême permettra aux auteurs Joseph Safieddine et Thomas Cadène, mais aussi à la dessinatrice Marie Spénale, qui succède à Cécile Bidault, de présenter les premiers détails de cette saison 3.Pour cette nouvelle saison, une campagne de financement participatif sera mise en œuvre, pour permettre aux amateurs de cofinancer, mais aussi de participer à l'élaboration de la série. La conférence se déroulera le samedi 26 janvier, de 15h30 à 16h30, au Pavillon Jeunes Talents — Espace Conférences.Par ailleurs, le vendredi 25 janvier de 11h15 à 12h15, Julien Aubert, producteur des deux séries, animera une conférence sur le thème « Comment diffuser une série de bandes dessinées sur les médias sociaux ? », au Marché International des Droits et Licences.