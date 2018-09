Bécassine bientôt baby-sitter dans un nouvel album

Bécassine, personnage créé en 1905 par Caumery et Pinchon, avait fait son grand retour en 2016 avec Les Vacances de Bécassine : les éditions Gautier Languereau et le duo Corbeyran et Béja récidivent avec Bécassine baby-sitter. Pas nourrice, baby-sitter : par ailleurs, Bécassine, comme en 1905, se fera, dans l'album, porte-parole d'une éducation douce.

En effet, en 1905, quand Bécassine apparait pour la 1re fois dans La Semaine de Suzette, l’enfant est considéré comme un être qu’il faut « dresser » : la jeune nourrice va alors inaugurer un modèle d’éducation basé sur l’amour, l’écoute et la compréhension sans pour autant manquer d’autorité. 113 ans plus tard, Bécassine baby-sitter renouera avec ce sujet dans un album inédit signé Corbeyran et Béja.

« [D]ans Les Vacances de Bécassine, j’avais fait le choix de m’échapper un peu de son univers (tout en le respectant, je vous rassure) pour mieux me l’approprier. Après cette première aventure, je me sentais plus à l’aise avec Bécassine, plus sûr de moi dans mon écriture. C’est pourquoi nous avons choisi, en accord avec l’éditeur, de retourner à Clocher-les-Bécasses et de développer une histoire dont les ressorts scénaristiques sont encore plus dans l’esprit “Caumery-Pinchon” », explique le scénariste Corbeyran.

De son côté, le dessinateur Béjà remarque : « J’ai beaucoup aimé cette 2e histoire pour sa fraîcheur et son humour. J’avais envie de dessiner les robes de l’époque et le scénario de Corbeyran met en scène beaucoup de personnages féminins. »

Bécassine baby-sitter sera publié le 3 octobre prochain, également disponible en tirage de luxe numéroté, limité à 2.000 exemplaires, pour 29,95 €.