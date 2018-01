Betty Boob de Véro Cazot & Julie Rocheleau reçoit le prix BD Fnac 2018

Le Prix BD Fnac 2018 sera remis ce soir aux deux auteures de la bande dessinée publiée chez Casterman, Betty Boob. Véro Cazot & Julie Rocheleau avaient retracé dans cet album « le parcours d'une reconstruction tout en tendresse et chargé d'espoir ».







« Elle a perdu son sein gauche, son job et son mec. Elle ne le sait pas encore, mais c’est le meilleur jour de sa vie », affirme l’éditeur dans la présentation du livre. L’ensemble du réseau des magasins Fnac et le site de l'enseigne se mettront aux couleurs de la bande dessinée du 18 janvier au 11 février 2018 : les bandes dessinées ayant concouru pour le prix seront mises à l’honneur et présentées au public à cette occasion.



Une invasion de crabes dans la chambre d’une jeune femme amoureuse, voilà comment débute Betty Boob. Représentation de l’irruption du cancer dans un quotidien, le ton est donné. Onirique, souvent cartoon, émouvant, mais jamais pathétique, Betty Boob est un album qui se déploie comme une comédie musicale. De la révolte à l’hôpital quand Bett y découvre la perte de son sein droit, à son licenciement pour manque de « conformité », aucune étape du parcours du combattant n’est épargnée. Mais bientôt Betty est adoptée par une troupe de performers burlesques. Après les larmes : les strass et les paillettes ! Et ce n’est pas parce que la vie nous casse qu’on ne peut pas mettre le feu aux planches.



Et une chanson est même proposée, en guise de bande sonore (Chanson originale de la bande dessinée Betty Boob de Vero Cazot & Julie Rocheleau - Editions Casterman. ©Mr Meuble &Vero Cazot).





Véro Cazot & Julie Rocheleau – Betty Boob – Editions Casterman – 9782203112407 – 25 €



