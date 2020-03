Betty Boop : l'émancipation de la femme, sauce Max Fleisher

À la Une du New Yorker









Débarrassée de son faciès canin, elle va séduire la terre entière avec sa robe-bustier, sa jarretière froufroutante, son jeu de jambes et son « boop-oop-a-doop ». Avant que le Code Hays ne l’envoie se rhabiller à la fin des années 1930, ce qui affadira les dessins animés, mettra un terme à sa carrière, mais pas à sa popularité, la brunette sexy aura fait preuve de beaucoup d’audace pour l’époque.Mutine et insouciante, elle se tire de tous les mauvais pas et réconforte des Américains alors en pleine Grande Dépression. Elle gagne aussi sa vie en femme indépendante, fait la bringue quand ça lui chante et se présente même aux élections dans Betty Boop for President en 1932.Si ses courbes affolantes lui valent d’être souvent dévêtue par des messieurs libidineux, la belle n’hésite pas à flanquer une gifle retentissante à un patron harceleur. #MeToo avant l’heure ! Le New Yorker ne s’y trompera pas et la mettra en Une, la mine effarée, lors du scandale Weinstein en 2017.Alors qu’elle s’apprête à souffler ses 90 bougies, ce documentaire revisite la carrière de la toujours pimpante Betty Boop, et raconte à travers elle une histoire de la condition féminine.Mis en images avec peps, il entremêle des archives, des extraits de dessins animés jazzy et les interventions de Jeni Mahoney, l’arrière-petite-fille de Max Fleisher, de la productrice Lili Zanuck, de la styliste Chantal Thomass, de la chanteuse Melissa Laveaux, de la performeuse Viktoria Modesta, du créateur Jean-Charles de Castelbajac et du réalisateur Steve Moore.Betty Boop for everDocumentaire réalisé par Claire DuguetCoproduction : ARTE France, Schuch pro et Joparige Films (2020 — 52 min)