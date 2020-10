Bibliothèque : une fois les lecteurs partis, les livres reprennent leur vie normale

< >

Quand on incarne les trois livres majeurs des religions monothéistes, le poids des responsabilités s’en ressent fortement. Pourtant, Bibo, Cori et Tori sont les meilleurs amis du monde.Le projet, empreint d'u humanisme profond, entend montrer, par la vie des livres, quelles valeurs majeures sont portées : respect, égalité, empathie, amitié, diversité… Le premier volume de cette bande dessinée se lance à travers un financement participatif, avec un épisode intégralement disponible à cette adresse Sam, Kate et Apo, les créateurs, comptent 16 pages de leur premier volet, avec dans l'idée de s’amuser tant que c’est possible. Avec une vidéo pour en découvrir les grandes lignes :Rangé par thèmes avec une étiquette, chaque livre a une place qui lui est attribuée.Cette organisation facilite la consultation et la lecture des visiteurs, mais génère parfois des tensions parmi les ouvrages et limite la communication entre eux.Afin de ne pas s’isoler ou de s’enfermer dans des amitiés de proximité (on discute parfois plus facilement avec son voisin de rangée qu’avec son congénère installé dans une autre aile de la bibliothèque), les livres organisent régulièrement des « rencontres » et des activités au cours desquelles tous peuvent partager, échanger, discuter et se mélanger.Je pense, donc je suis ?Le caractère des livres est défini par ce qui est écrit sur ses pages. Toutefois, une autre donnée à sa grande importance : la date de son édition. Chaque ouvrage a l’âge de son édition et donc un vécu, une expérience différente selon qu’il s’agit d’une publication récente ou ancienne (éditions récentes, livres anciens, ouvrages passés par plusieurs bibliothèques...).Pour soutenir Bicoto, ce sera à cette adresse