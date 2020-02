Bientôt à Londres, un restaurant inspiré par Batman et l'univers DC Comics

Il faudra prendre son mal en patience : aucune date d'ouverture n'a été annoncée — au printemps, a priori —, mais les travaux d'aménagement suivent leurs cours, et les descriptions font très envie. Park Row, établissement pour se rafraichir et se restaurer, prend petit à petit forme : Warner Bros, DC et le groupe Wonderland Restaurants ont annoncé l'ouverture de cet établissement dédié à Batman, Gotham City et aux vilains et héros qui s'y croisent.18.000 m2, 330 places assises : l'établissement voit grand, et proposera aux visiteurs plusieurs ambiances, selon leurs envies et leurs moyens. Pour l'instant, seul le « Iceberg Lounge » a été dévoilé, avec des clins d'œil au Pingouin, un des plus vieux ennemis de Batman, mais d'autres indices ont été révélés.Ainsi, l'espace « Pennyworth » sera feutré dans une ambiance anglaise, comme le majordome de Batman, alias Bruce Wayne. Celui aux couleurs de Harley Quinn permettra de déguster quelques sushis, tandis qu’« Old Gotham City » fera courir le risque de croiser quelques super-vilains de la ville...À leur arrivée, les visiteurs seront invités à descendre dans la Batcave, avant de pouvoir se diriger vers le bar ou restaurant de leur choix.Les décors seront réalisés par le cabinet Ab Rogers Design, et l'objectif de Park Row est clairement de revoir l'image des restaurants et bars à thème, pour suggérer une expérience un peu plus haut de gamme. Ainsi, les menus commenceront à 54 € par personne, pour grimper jusqu'à 144 € environ...via Forbes