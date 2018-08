Bientôt, on pourra lire des bandes dessinées sur la Nintendo Switch

Au sein de la galaxie des consoles de jeux vidéo, la Nintendo Switch accuse toujours un certain retard du côté multimédia, par rapport à ses concurrentes. Pas de lecteur DVD ou Blu-Ray, et des applications assez rares en la matière. InkyPen, attendu pour novembre 2018, permettra toutefois d'ajouter une dimension à sa console, pour la faire devenir un lecteur de bandes dessinées numériques.

L'héroïne Faith (Valiant) sur Nintendo Switch

InkyPen rejoindra les quelques applications, encore trop rares selon certains utilisateurs, qui permettent de faire un peu plus avec sa Switch, comme Hulu, le service de streaming. L'intérêt de la Switch étant la portabilité, il est pourtant évident que les possibilités en la matière sont nombreuses, et très alléchantes. L'application, attendue pour novembre 2018, permettra donc d'afficher BD, mangas et autres comics.

Pour utiliser l'application, il sera nécessaire de souscrire à un abonnement mensuel, dont le tarif annoncé est de 7,99 $ — uniquement aux États-Unis pour le moment, donc. Le joueur aura ainsi accès à un vaste catalogue de titres, en illimité, avec les catalogues des maisons Andrews McMeel, Dynamite, IDW, les Humanoïdes Associés ou encore Valiant. Ceux de Marvel et DC Comics ne seront pas compris dans cette offre...

La lecture s'effectuera en mode télévision ou portable, bien entendu, à l'aide des touches de la Switch ou de l'écran tactile.

via The Verge