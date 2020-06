Bientôt, une série de comics tirée du jeu vidéo Cyberpunk 2077

Développé par le studio polonais CD Projekt, le très attendu Cyberpunk 2077 aura droit à son adaptation en comics, comme cela semble désormais être la règle pour les grosses productions vidéoludiques. Le jeu vidéo se déroule en 2077, dans un monde dystopique dominé par l’utilisation de la technologie...





Initialement annoncé pour le 16 avril 2020, puis pour le 17 septembre, Cyberpunk 2077 sortira finalement le 19 novembre prochain sur PC, Xbox One, PS4 et Stadia. Pour les plus impatients, il sera possible de se plonger dans l’univers du jeu dès la rentrée prochaine.



En effet, une nouvelle série de comics basée sur Cyberpunk 2077 devrait voir le jour, apprend-on via le compte officiel du jeu vidéo.