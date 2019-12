Bienveillance et liberté, deux mangas pour un monde meilleur

MANGA - Comme chaque jeudi, ActuaLitté et les librairies Momies vous donnent rendez-vous pour une excursion dans le 9e art. Et pour la dernière de l’année, les libraires passionnés ont mis le paquet. Créatures fantastiques, amitiés, liberté et indulgence, de quoi nous laisser rêveurs d’un monde meilleur, à l’approche de la nouvelle année.





ActuaLitté, CC BY SA 2.0





Cette semaine, on explore les possibilités d'un monde meilleur à travers deux mangas extrêmement lucides et pertinents. Inégalités, rivalités et domination, autant de maux de notre société qu'il s'agit de bannir.





L'Ère des cristaux, de Haruko Ichikawa

par Aurélien, de la librairie Momie de Saint-Malo





Suite à des impacts de météorites successives, la surface de la Terre a été divisée en plusieurs fragments. Et la mauvaise nouvelle c’est que toute forme de vie a été réduite à néant. Mais la bonne, c’est que des millions d’années plus tard, de nouveaux êtres vont se former sur cette terre un peu décousue. Mais attention, cette nouvelle forme de vie est loin d'être banale, elle est... minérale.



Au milieu de ces cristaux qui se développent, il y a un personnage un peu énigmatique qui ressemble à un moine bouddhiste. Lui qui est toujours resté en retrait sur son petit îlot, décide de recueillir les minéraux, les uns après les autres. II leur donne des noms, des formes humaines et des tâches bien spécifiques pour créer une sorte de microcosme sur son îlot. Une nouvelle terre, en gros.







Ce qui est super c’est que cette forme de vie est minérale, et donc, non genré. Il y a un côté très actuel qui n’est pas négligeable. Alors que l’humanité a été réduite à néant, cette nouvelle forme de vie est un nouveau départ ! On essaie de la moduler en évitant de répéter les erreurs que l’on a faites sur notre ancienne terre, comme s’entredéchirer pour des raisons de genre ou autres raisons sociales. Là, les personnages sont extrêmement liés, ils n’ont pas d’appartenance. C’est comme si l’humanité avait le droit à une seconde chance ! Et c’est ce qui en fait mon manga préféré.



En plus, cette magnifique histoire est sublimée par le dessin très géométrique de Haruko Ichikawa. Je pense que c’est surtout le dessin qui a tendance à rebuter les lecteurs et qui explique que le manga n’a pas un succès incroyable. Mais pour moi, c’est le dessin qui fait que L'Ère des cristaux est ce qu’il est : sublime.



Centaures, de Ryo Sumiyoshi

par Émilie, de la librairie Momie de Chambery





Le manga nous transpose directement dans un Japon féodal fantastique. On apprend que les humains ont un fort lien d’amitié avec les centaures. Mais voilà, leur recherche de pouvoir et de domination les entraîne à réduire en esclavage ces animaux féériques.



On va suivre deux centaures différents : celui qui n’a connu que la captivité depuis sa naissance, puis celui qui a été élevé dans les plaines sauvages et qui fait partie des derniers centaures dits libres. Les personnages sont d’une grande épaisseur, autant l’un que l’autre. Et malgré leurs différences, leurs points de vue divergents, ils vont tisser une forte amitié.











Dans le dessin, il y a quelque chose de très organique. Les scènes d’action sont très bien décomposées, et les corps tout aussi bien décrits. Sublime. On sent la vitesse, on sent le vent, on sent le mouvement. C’est très beau à suivre, autant par ce que ça raconte que par ce que ça montre.





Retrouvez chaque semaine la chronique

C'est beau ! Ça parle de liberté, d’amitié, du fait que peu importe ce que l’on peut subir, on peut avancer et en tirer une grande force de vie. Cette fresque d’aventure est vraiment touchante. Elle aborde énormément de thèmes actuels. Comme le sexisme par exemple. Eh oui même chez les centaures ! Les femmes sont dénigrées et rabaissées à la position de jument. C’est à la fois une très belle aventure et une leçon de vie.Dans le dessin, il y a quelque chose de très organique. Les scènes d’action sont très bien décomposées, et les corps tout aussi bien décrits. Sublime. On sent la vitesse, on sent le vent, on sent le mouvement. C’est très beau à suivre, autant par ce que ça raconte que par ce que ça montre.Retrouvez chaque semaine la chronique BD, comics, manga : les libraires en parlent avec les libraries Momie.



En partenariat avec les librairies Momie, ActuaLitté vous fait découvrir les coups de coeur des librairies en manga, comics et bande dessinée, et bien d'autres informations sont partagées En partenariat avec les librairies Momie, ActuaLitté vous fait découvrir les coups de coeur des librairies en manga, comics et bande dessinée, et bien d'autres informations sont partagées sur leur blog





L'Ère des cristaux – Haruko Ichikawa – Glénat – 9782344011713 – 7,60 € | 9 tomes

Centaures – Ryo Sumiyoshi – Glénat – 9782344027288 – 7,60 € | 4 tomes