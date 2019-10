Blacksad : pour enquêter, être un chat procure quelques avantages

Après quelques prises de vues et autres trailers, le jeu vidéo Blacksad: Under the Skin propose maintenant une vingtaine de minutes de gameplay, pour voir évoluer notre inspecteur félin dans les pires conditions.Durant l’avancée de l’histoire, le joueur pourra parcourir les zones du jeu, afin de trouver des indices et d’interroger de potentiels témoins. Blacksad doit ensuite analyser les indices récoltés et en tirer des conclusions qui lui seront utiles pour la suite de l’aventure.Les scènes de dialogues offrent la possibilité au joueur d’orienter une conversation dans différentes directions. Il devra choisir la réponse qu’il imagine la plus utile dans son enquête.De ces choix dépend l’évolution de Blacksad et de ses relations, mais également des opportunités. Le joueur aura la possibilité de ne pas répondre à certains échanges.Enfin, une petite note d’innovation : le fait d’être un chat procure quelques avantages, Catwoman vous le confirmera sans peine. Balcksad peut en effet utiliser ses sens très développés pour l’aider dans ses recherches. Il sera donc possible d’analyser plus en profondeur certaines situations, grâce à la vision, l’odorat ou l’ouïe du héros.Le joueur pourra alors repérer des détails supplémentaires, jusque-là inaccessibles. Rien de mieux pour avancer dans son enquête !