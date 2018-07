Bloody Harry, la vraie vie (parodique) des sorciers de Poudlard, en BD

À partir du 12 septembre, Harry Potter à l’école des sorciers sera de retour dans les salles obscures, histoire de rafraichir la mémoire de certains avant l’arrivée du second volet des Animaux Fantastiques avec Les Crimes de Grindelwald. En attendant, Alexandre Arlène, auteur de la bande dessinée parodique Bloody Harry, propose un marathon Harry Potter sur son Twitter. Vous avez encore le temps de rattraper votre retard et de découvrir le monde des sorciers avec un regard... bien moins innocent.





On ne présente plus le petit sorcier de J.K. Rowling, dont l’heptalogie a été déclinée sur toutes les plateformes possibles et imaginables. Ayant pris fin depuis de nombreuses années, les aventures d'Harry et ses amis ne cessent de faire rêver les fans du monde des sorciers.



Et c’est bien beau tout ça, mais en attendant, le lecteur doit se contenter de ce que lui confie Rowling, passant à côté de tout ce qui se passe dans les couloirs de Poudlard. Alors, depuis 2013, Alexandre Arlène aka Cendres s’est donné pour mission de remettre les choses en place avec sa version des faits, Bloody Harry était né.



Des illustrations rondes et colorées, des bouilles enfantines qui détonnent d’autant plus avec les gags sanglants voire retors, ou pervers, mais toujours hilarants au fil des planches. On revit des scènes cultes des romans et des films – découvrant les incohérences plus ou moins flagrantes et des théories couillues sur la vraie vie à Poudlard.