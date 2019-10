Blow Book, des distributeurs inédits d'histoires et de bandes dessinées

Savoir tirer les leçons géniales de l'histoire







« Parce que les livres et les albums sont trop chers, parce qu’ils ne sont plus accessibles, parce que la chaîne du livre classique a montré ses limites, y compris pour les auteurs… » Pour toutes ces raisons et pour d’autres, Blow Book propose un système éditorial reposant sur le modèle des distributeurs de livres.Il s’agit de réunir tout à la fois des titres de fonds et des nouveautés, avec un panachage international, sur un petit format et un petit prix : 5 €. Les quatre premiers titres et les premiers distributeurs ambassadeurs ont été exposés à la Galerie Bortier de Bruxelles, en septembre dernier.Les ouvrages ont la dimension d’un paquet de cigarettes, s’inscrivant par ailleurs dans une dimension historique de l’édition et des prospections où d’autres se sont aventurés. En effet, à La Haye, en 1941, Alfred Mazure découpa une de ses bandes dessinées prévue pour la presse et en fit un petit livre (8 x 11,5 cm).Le volume faisait 212 pages, vendues pour 25 maigres centimes. Outre la particularité de son format, le livre proposait une case par page. Les enquêtes de Dick Bos, véritables tutoriels de self-défense, passèrent rapidement entre toutes les mains.Ces publications furent arrêtées quand Mazure refusa de faire porter à son détective le costume de Waffen-SS. Relancé avec succès à la Libération, le support fut à nouveau mis à mal par une action du ministre de l’Enseignement, des Arts et des Sciences qui le qualifia du terme allemand « Schundeliteratur » ou littérature ordurière.Voilà un cas — sans doute unique — d’une aventure éditoriale sabordée par son trop grand succès !Le renouveau que souhaite apporter Blow Book s’inscrit donc dans l’héritage de cette expérimentation, associant plusieurs critères : lisibilité, transportabilité, et offre de lecture inédite, puisant dans la dynamique narrative de la bande dessinée.« En lieu et place des sucres liquides ou solides, fruits de nos industries, nos robots proposent une culture artisanale non périssable », indique son concepteur.Blow Book sera présent à Paris du 15 octobre au 10 novembre dans l’expo "Plan à 3" qui se tiendra au Centre Wallonie Bruxelles, et par la suite, à Angoulême.