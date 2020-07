Bootblack : une édition collector en noir et blanc...

« À l’occasion de la séance de vidéo-dédicace organisée le 12 septembre par la librairie Expérience de Lyon, vous recevez l’édition à tirage limité et un ex-libris en sérigraphie de MIKAËL et, selon la limite des réservations possibles, peut-être un dessin noir et blanc dédicacé à votre nom ou à celui de la personne de votre choix », annonce l’éditeur.Booktblack, qui a dépassé les 6000 exemplaires (Dargaud) depuis sa sortie en juin 2019, comptait parmi les furieux coups de cœur des Librairies Momie L’édition intégrale du Bootblack en édition à tirage limité précédée d’une quarantaine de pages de bonus pour la plupart inédits. Ce volume de pages reprend en noir et blanc et format 24,6 X 34,6 les planches des deux tomes de l’édition Dargaud. Un ex-libris sur papier 200 gr. est offert avec chaque volume.« Attention : il s’agira d’un tirage à la demande entre 150 exemplaires et 250 exemplaires environ selon les résultats de la prospection et destiné donc aux collectionneurs avisés. Bref, une pièce de collection rarissime à réserver de toute urgence », soulignent les Éditions i.Le collector est proposé pour 170 €, jusqu’au 31 août, en tirage limité et ex libris en sérigraphie. Le tirage de tête est vendu, lui, pour 169 €. À voir ici