Boucq, Pochep, Micol ou encore Fontaine au Festival BD6Né

La 6e édition du Festival BD6Né se déroulera à Paris, à la Médiathèque Marguerite Duras et au Petit Bain, les 2 et 3 juin prochains. Consacré aux liens entre bande dessinée et cinéma, il propose spectacles, rencontres, dédicaces mais aussi village BD et concert dessiné dans un programme plutôt bien ficelé.







Le festival BD6Né propose de rencontrer Philippe Pochep (Vieille Peau, Fluide Glacial, 2017), Hugues Micol (Scalp, La funèbre chevauchée de John Glanton et de ses compagnons de carnage, Futuropolis, 2017) ou encore Sylvie Fontaine (Sous le manteau, Tanibis, 2010).

Une séance documentaire projectera deux films à propos de l’univers créatif d’Emmanuel Guibert (La Mémoire d’Alan) et du « King of comics », Jack Kirby (La Guerre de Kirby), tous deux marqués par la Seconde Guerre mondiale.

Une séance spéciale sera organisée en l’honneur de François Boucq – ce dernier sera peut-être présent –, Grand Prix de la Bande Dessinée d’Angoulême 1998, avec la projection, d’un documentaire d'Avril Tembouret nommé La Journée et durant lequel Boucq réalise, en un jour, une planche entière d'un album de la série Bouncer.

Sur la péniche du Petit Bain, un village BD rassemblera des auteurs et des maisons d’éditions indépendantes. Elle donnera également lieu à un concert dessiné de Céline Wagner (Frapper le sol, Actes Sud, 2016), Grand Prix Artemisia 2017 sur la musique de F/LOR (fondateur du label Prohibited Records et auteur d’un album solo Blackflakes).

La programmation n’est pas en reste pour les amateurs de cinéma avec une compétition de courts métrages, jugée par Liam Engle, Sylvie Fontaine, Hugues Micol, Pochep, Jessica Rispal et Céline Wagner. De même, une sélection de courts métrages jeune public sera offerte ainsi qu’une représentation du Grand Méchant Renard, un spectacle de théâtre et marionnettes de la Compagnie Jeux de Vilains, inspiré de la bande dessinée de Benjamin Renner. Pour conclure la programmation, les concerts de WE INSIST ! et An Albatross.





SAMEDI 2 JUIN

Médiathèque Marguerite Duras



14h – Rencontre avec Pochep

14h – Séance Documentaires (La Mémoire d'Alan, La Guerre de Kirby)

15h – Rencontre avec Hugues Micol

16h – Séance spéciale François Boucq

16h – Rencontre avec Sylvie Fontaine

18h – Compétition de courts métrages



DIMANCHE 3 JUIN

Médiathèque Marguerite Duras



14h – Projection de courts métrages Jeune Public

15h – Solo de Théâtre et marionnettes Le Grand Méchant Renard - Inspiré de la BD

de Benjamin Renner © Éditions Delcourt - 2015



Petit Bain



16h – Village BD (stands d’auteurs et maisons d’éditions indépendants)

16h - Exposition Le Cinéma Français c'est de la merde (en partenariat avec Distorsion)

19h - Soirée de Clôture avec Remise des prix

20h - Concert Dessiné de Céline Wagner et F/LOR

21h - Concert WE INSIST!

22h - Concert An Albatross



INFOS PRATIQUES



Médiathèque Marguerite Duras

115 rue de Bagnolet 75020 Paris

Métro Alexandre Dumas – Gambetta - Porte de Bagnolet

ENTREE LIBRE



Petit Bain

7 Port de la Gare 75013 Paris

Métro Quai de la Gare

ENTREE LIBRE POUR LE VILLAGE BD & L'EXPOSITION / TARIF POUR LES CONCERTS : 13 € en prévente / tarif réduit, 16 € sur place