Boulet, Pénélope Bagieu et Joann Sfar, artistes BD les plus cités sur Twitter

(World's Direction, domaine public)

Les réseaux sociaux, dont Twitter, ont pris une place importante dans la vie et la carrière de certains artistes : outre le lien plus direct avec leurs lecteurs, la plateforme est devenue un outil de promotion, voire de création, à part entière. On peut ainsi trouver des bandes dessinées complètes sur Instagram, par exemple, dont le très réussi feuilleton Été, qui entamera prochainement sa troisième saison.Pour revenir à Twitter, le réseau social propose un état des lieux des artistes francophones les plus mentionnés sur la plateforme en 2018 :Boulet (@bouletcorp)Penelope Bagieu (@PenelopeB)Joann Sfar (@joannsfar)Riad Sattouf (@RiadSattouf)René GoscinnyEmma (@kerrigannunue)Philippe Geluck (@GeluckOfficiel)On constate un trio de tête peu surprenant, qui correspond aussi aux ventes en librairie, à l'image de la 4e place qui revient à Riad Sattouf, auteur de la série L'Arabe du futur, plébiscitée par les lecteurs. Autant d'auteurs plutôt engagés, y compris sur les réseaux où ils n'hésitent pas à prendre la parole sur des sujets de société, du féminisme à la politique en passant par les questions liées à l'environnement.On remarque cependant dans la liste la présence de deux auteurs plus « classiques », Philippe Geluck, le créateur du Chat, et René Goscinny, scénariste d'Astérix et Obélix.À l'international, Twitter cite les noms de Jim Lee, Scott Snyder ou Sean Gordon Murphy, côté comics, et Kohei Horikoshi, Paru Itagaki ou Tsutomu Nihei, côté manga. Bien entendu, l'ensemble n'est pas exhaustif.Pour terminer, le réseau social invite à « suivre » quelques comptes de maisons d'édition de mangas particulièrement observés et relayés.@EditionsKana, éditeur de mangas et anime, suivi par plus de 53,5k followers sur Twitter@Glenat_Manga, label manga des éditions Glénat. Éditeur français de One Piece, Dragon Ball, etc., suivi par plus de 35,1k followers@Editions_Soleil, suivi par 10,3k followers@AnkamaEditions, éditeur de BD, Comics et mangas français, suivi par 23K followers@KazéFrance, éditeur de mangas et d’animes japonais depuis 1994