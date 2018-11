Bruxelles en miaule déjà : le Chat de Geluck aura son musée

#MUSEE – Le coup d’envoi est donné : le futur musée du Chat et du cartoon verra bel et bien le jour. Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, Rudi Vervoort, et le dessinateur Philippe Geluck ont signé, ce jeudi midi, la convention de partenariat. Ça va miauler sévère outre-Quiévrain.





« La Région de Bruxelles-Capitale concrétisera, d’ici 2023, un ambitieux projet culturel sur un lieu chargé d’histoire, au cœur d’un quartier très prisé des Bruxellois amoureux de culture et de patrimoine comme des visiteurs belges ou étrangers », indiquait le président-ministre lors de la signature.

Car ce jour, c’est non seulement la construction, mais également l’exploitation du Chat cartoon museum qui ont été adoptées. Ce dernier se trouvera à deux pas du Palais royal et du Parc de Bruxelles. En présence de l’architecte Pierre Hebbelinck, a également été exposé le projet architectural de l’immeuble qui sera construit par la Société d’Aménagement Urbain.

LE CHAT cartoon museum occupera quelque 4.000 m2 de surfaces brutes sur 7 étages, dont 4 hors-sol. Cette nouvelle institution culturelle sera, une fois construite, accessible via le portail ceint de deux lions du 6 rue Royale, l’entrée de la Cour des Lions du Bip.

Rudi Vervoort ajoute : « LE CHAT cartoon museum renforcera la “vitrine” que constitue le Bip — Maison de la Région, qui accueille déjà l’exposition permanente experience.brussels, les bureaux de visit.brussels, une vaste maquette interactive du territoire régional et diverses activités ponctuelles ou régulières, dont la réunion hebdomadaire du Gouvernement régional. »



Pour le dessinateur, c’est un rêve d’enfant qui se concrétise. La ville partage avec lui « cet esprit bruxellois si particulier et son rêve de fraternité. [...] Bruxelles deviendra la troisième ville du cartoon en Europe (après Londres et Bâle), mais la première par l’ampleur de son projet ».

Le dessinateur a expliqué que LE CHAT cartoon museum sera « un lieu inédit, qui célébrera les maîtres du dessin d’humour et l’animal le plus populaire au monde. Il comportera trois sections principales. En premier, il retracera, lors d’accrochages en perpétuel renouvellement, quatre décennies de la vie du Chat, sous toutes ses formes (dessins, croquis, planches, tableaux, écrans, sculptures et objets) mais aussi des témoignages d’admiration picturaux pour mes prestigieux confrères, Rubens, Picasso, César ou Soulages ».

Et d’ajouter : « Ensuite, le musée célébrera les grands maîtres et les jeunes talents du dessin humoristique : Sempé, Chaval, Siné, Steinberg, Gary Larson, pour les internationaux, mais aussi Kroll, Demoor, Herr Seele ou Kamagurka pour les Belges, à travers des expositions hommages de six mois chacune. Enfin, le CHAT cartoon museum proposera aux visiteurs amoureux des chats des expositions temporaires consacrées à cet animal qui fascine les hommes depuis l’Égypte ancienne. »

Pierre Hebbelinck, l’architecte, souligne que « Mon grand espoir, grâce à toutes nos concertations avec la Commission des Monuments et Sites, l’ASBL Mont des Arts, les institutions voisines…, c’est de faire de la “couture” fine avec une intervention, d’une part, très respectueuse du site par ses gabarits, ses raccords de corniches, etc. ; mais aussi, d’autre part, révélatrice de davantage de sens, car elle amènera le passant à réaliser qu’à cet endroit obscur, méconnu, inutilisé, dégradé, émergera quelque chose de neuf, lumineux, qui vit, qui palpite, en bonne intelligence avec les édifices mitoyens. »