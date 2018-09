Buffy reprend du service chez BOOM! Studios

Détail de l'affiche teaser, chez BOOM! Studios, par Matthew Taylor



Cette dernière hypothèse semble crédible : pour commencer, un remake de la série télévisée est en préparation, qui impliquerait toutefois un nouveau ou une nouvelle chasseuse de vampires. Sur l'image révélée par BOOM! Studios, on découvre également Buffy armée d'un pieu et... d'un smartphone, élément inédit dans l'univers de la série.





Rappelons que BOOM! Studios a récemment acquis une autre licence tirée d'une série de Joss Whedon, Firefly. Rapidement, une nouvelle série avait été annoncée, signée par Greg Pak et le dessinateur Dan McDaid.



La licence Buffy expirera officiellement fin 2018 chez Dark Horse, précédent éditeur. Dès 2019, BOOM! aura donc le champ libre pour republier les 5 saisons précédentes... et relancer la machine. On affûte les pieux, donc...



via IGN