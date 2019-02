“C'est grâce à vous” : l'hommage de Marvel à Stan Lee et aux fans

La disparition de la quasi-incarnation de la maison d'édition Marvel, Stan Lee, en novembre dernier, a ému auteurs, lecteurs et spectateurs du monde entier. Dans ses derniers comics publiés, la Maison des Idées a décidé de reproduire un message émouvant qui, à n'en pas douter, rappellera des souvenirs aux fans de la première heure, sans négliger ceux qui ont découvert plus récemment les super-héros Marvel...

(Chris, CC BY-NC-ND 2.0)



« C'est le lieu idéal pour vous remercier encore une fois d'être les plus merveilleux fans qu'une maison d'édition puisse espérer ! Si Marvel est au top, c'est grâce à vous et parce que votre soutien nous a fait monter aussi haut ! Si Marvel vous donne les comics que vous voulez, c'est parce que vos lettres nous ont dit comment procéder ! [...] Ce que nous sommes, c'est grâce à vous ! Nous avons partagé des éclats de rire, de l'impatience — et le meilleur reste à venir ! », écrivait Stan Lee, il y a plus d'un demi-siècle.



La note est écrite au nom de tout le « Bullpen », nom que s'était donné la rédaction de Marvel, à l'adresse des « True Believers », les fans les plus passionnés et fidèles de la communauté des lecteurs.



Bien sûr, après le rachat par Disney et la constitution d'une des sociétés de production les plus puissantes du 7e art, Marvel Studios, l'impossible semble accessible à la Maison des Idées, sous le regard rieur de Lee...



via Bien sûr, après le rachat par Disney et la constitution d'une des sociétés de production les plus puissantes du 7e art, Marvel Studios, l'impossible semble accessible à la Maison des Idées, sous le regard rieur de Lee...via Comic Book

Stan Lee n'est pas devenu la principale figure de Marvel Comics du jour au lendemain : cocréateur des Quatre Fantastiques, Thor, Hulk ou encore Spider-Man, il multipliait les rôles au sein de la maison d'édition, dans les années 1960.C'est ainsi Stan « The Man » qui se chargeait de répondre aux courriers des lecteurs, avec tellement de succès que cela lui valut bientôt une rubrique spéciale, « Stan's Soapbox », dans laquelle il faisait grimper l'impatience des lecteurs vis-à-vis de certaines séries ou événements prévus prochainement. Une stratégie qui paye, et qui est encore en vogue chez Marvel aujourd'hui.Cette relation de proximité a aussi participé au succès de Marvel et de ses super-héros, dans les années 1960 : les lecteurs pouvaient envoyer leurs commentaires à la petite équipe, en expliquant pourquoi tel méchant ne les avait pas convaincus, et pourquoi tel événement leur avait littéralement coupé le souffle à la lecture. C'est ainsi qu'un certain George R.R. Martin avait fait part de ses observations ...Les derniers comics publiés par Marvel, en 2019, reproduisent dans leurs pages un texte de la rubrique « Stan's Soapbox », remontant à juin 1967.