Californid, le nouvel album de Laurel sur Ulule : déjà un succès

En un seul album (en deux tomes) et deux projets de financement participatif, Laurel a ouvert la voie à de nouvelles pistes aux créateurs, pour publier et diffuser leurs œuvres comme ils l'entendent. Elle s'est constitué une solide communauté au fil des ans, sur son blog qu'elle tient depuis 2003 et sur lequel sont publiées des planches inspirées de sa propre vie.Californid, le titre de son nouvel album, est ainsi accessible gratuitement sur son site, comme son récit précédent, Comme convenu. Néanmoins, malgré cette lecture gratuite, les projets de financement participatif de Laurel connaissent un succès qui dépasse la mesure.268.000 € pour le premier tome de Comme convenu, 430.000 € pour le second : des records en matière de collecte de fonds pour une bande dessinée, si bien que Laurel est devenue une véritable ambassadrice de la plateforme Ulule. Californid se retrouve donc logiquement sur le site, et a déjà largement dépassé son objectif initial de 9000 € à collecter.Dans Californid, Laurel raconte son installation en Californie, aux États-Unis, avec sa famille : « Concevoir un bébé sur place, le système de santé américain, travailler pour une startup de la Silicon Valley, auto-éditer une bande dessinée depuis l'autre côté de l'Atlantique », autant d'expériences qu'elle raconte avec son humour bien particulier. De nombreuses contreparties sont proposées, selon la somme investie dans le projet.