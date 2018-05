Campagne de relooking chez DC Comics pour Supergirl et Catwoman

< >

Kara Danvers plus connu sous le pseudonyme de Supergirl reprendra son rythme régulier de publication pour faire son retour parmi les fascicules mensuels dès le 8 août prochain avec le numéro 21 de la série éponyme, apprend-on sur le site SYFY Wire C’est sous la houlette d’une nouvelle équipe artistique composée de l’auteur Marc Andreyko, fraîchement couronné d’un Eisner Award, et l’illustrateur Kevin Maguire qu’elle fera son retour. Le site annonce également de nouvelles perspectives d’évolution pour l'héroïne, et pas un, mais bien quatre nouveaux costumes imaginés par Jorge Jimenez.Dans une interview pour le site, Andreyko explique que certains de ces costumes ne marquent pas de changement définitif, mais ils sont censés s’adapter au mieux aux situations auxquelles l’héroïne doit faire face. « Avoir un costume qui peut s’adapter à différents environnements et planètes qui n’ont pas forcément accès à un soleil jaune, c’est important ».Mais Supergirl n’est pas la seule à changer de costume pour son grand retour. Selina Kyle après avoir révélé sa tenue de mariage était de retour en début de semaine pour dévoiler son nouveau costume de super héroïne sur le site DC . Ce dernier marque également son grand retour en solo après deux ans d'absence.