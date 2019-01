Capricorne : l'oeuvre d'Andreas réunie dans une intégrale en 4 volumes

Ce 25 janvier, le premier volume d’une intégrale en noir et blanc sera publié, amorçant le premier des quatre coffrets qui sortiront.Lorsqu’il arrive à New York, il se voit attribuer un nom, Capricorne. Et une prophétie : s’il devait prononcer son véritable patronyme au sein de ce qui sera désormais « sa » ville, cette dernière ne s’en relèverait pas. Pour mieux parfaire cette destinée, ses trois étranges oracles lui remettent les six cartes du destin.Pourtant, ce dernier va se révéler bien plus sinueux qu’il n’y paraît, l’entraîner entre les mondes et dans des aventures impliquant une étrange peste végétale, un mouvement totalitaire, des démons ancestraux et des rencontres authentiquement humaines. Car il ne suffit pas de connaître son destin, il faut encore le vivre pour en comprendre réellement le sens...« L’idée de base, c’était celle d’une famille un peu marrante », se souvient Andreas. En résulte une œuvre totalement atypique, dont le dessin mêle réalisme et approches plus outrancières graphiquement, l’ambiance marie romans pulp et SF classique. La narration déroule une histoire en se permettant des recherches et des jeux narratifs que n’auraient pas reniés les plus radicaux.Originellement publié dans les pages de Tintin, Capricorne ne trouvera véritablement son public qu’avec la sortie en album. Et lorsque le public le plébiscite finalement, il en profite pour demander plus de liberté et s’assurer qu’il restera le seul capitaine d’un navire dont il est le seul à connaître – tout du moins, pressentir – le cap.Capricorne reste, incontestablement, une série unique, rare, mêlant fantastique, autobiographie et philosophies – avec une action étonnante. Au cœur, ces trois personnages : Capricorne : Ash Grey, pilote et femme d’action, en opposition totale avec l’inertie quasi misanthrope d’un Astor.« La dichotomie entre Astor et Ash reflète mon conflit intérieur. Par nature, je me sens très proche d’Astor, de son côté un peu bougon et amoureux des livres. Mais Ash représente un appel à l’action, au mouvement. L’arrivée de Cap au milieu de ce duo, c’est un peu une transposition de mon conflit intérieur de l’époque, résolu depuis », souligne Andreas.[à paraître 25/01] Andreas – Intégrale Capricorne 1/4 – Le Lombard – 9782803670369 – 29 €