Captain Tsubasa et My Hero Academia débarquent sur TF1

Deux grands noms de l’animation japonaise font l’objet d’un accord entre le groupe TF1 et VIZ Media Europe. En effet, on retrouvera désormais Captain Tsubasa – aka Olive et Tom – et My Hero Academia sur les chaînes du premier avec l’autorisation du second.









Dans un communiqué, les deux sociétés détaillent l’enjeu de leur collaboration. « 20 après la fin du club Dorothée, nous sommes heureux du retour de l’animation sur les antennes du groupe TF1. Captain Tsubasa et My Hero Academia sont deux séries à succès très attendues, nous sommes convaincus qu’elles toucheront un large public grâce à ce partenariat » explique Aadil Tayouga, Executive Manager chez VIZ Media Europe.



Xavier Gandon, directeur des antennes TV & digitales du groupe TF1, précise : « Nous sommes très heureux de l’acquisition de ces séries, de faire revivre Captain Tsubasa qui a marqué une génération sous le titre Olive et Tom sur nos antennes, et d’accueillir My Hero Academia pour le plus grand bonheur de nos téléspectateurs. »

Captain Tsubasa, la série animée de foot la plus populaire au monde, qui a marqué toute une génération, fera son grand retour début 2019 dans une nouvelle version avec l’ambition de rallier les fans de la première heure comme les plus jeunes.



TF1, diffuseur historique de Captain Tsubasa dans les années 1980/1990 en France avec son programme mythique « Le Club Dorothée », va ainsi diffuser le reboot de la série dès l’année prochaine avec une double programmation sur sa case jeunesse TFOU ainsi que sur la chaîne TFX, la série s’adressant à une cible diversifiée.





My Hero Academia, la nouvelle série phénomène super-héros du Japon, sera également diffusée en cette fin d’année sur TFX. Cette licence prometteuse annoncée comme le nouveau Naruto atteint déjà des chiffres record. Le manga, édité par Ki-oon, s’est déjà écoulé à plus d’un million et demi d’exemplaires en France.



Un jeu vidéo orienté action basé sur l’univers du manga et de la série animée éponyme va également sortir le 26 octobre prochain. Lancé par Bandai Namco Entertainment, « My Hero : One’s Justice » sera disponible sur de nombreuses plateformes (Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, PC Digital via STEAM).