Cars à Gotham City : Batwheels, une série d'animation autour de la Batmobile

Petit manque d'inspiration chez Warner Bros Animation, où l'on lorgne carrément du côté de Disney et de sa célèbre franchise Cars, qui met en scène des automobiles douées de la parole. Batwheels, un dessin animé destiné aux très jeunes enfants, verra ainsi les véhicules de différents justiciers, Batman en tête, s'allier pour rendre les rues de Gotham plus sûres, mais plus polluées.Bam (la Batmobile), Bibi (la moto de Batgirl), Red (Redbird, la voiture de Robin), Jett (la Batwing, l'engin volant de Batman) et Buff (le Batcamion) formeront une équipe du tonnerre pour faire face aux différents vilains qui menacent la ville et les citoyens. Difficile de dire s'ils combattront des véhicules super-vilains...La série véhiculera auprès des plus jeunes des valeurs comme la confiance en soi, l'entraide et l'amitié... Produite par Warner Bros. Animation, la série sera portée par Sam Register (Looney Tunes Cartoons), Michael G. Stern (Doc McStuffins), Simon J. Smith (Baymax Dreams) et Steven Fink (Bang Zoom Ltd.), à la production.La série Batwheels rejoint un large programme, qui comprend notamment Batman : The Animated Series et Teen Titans Go!, mais aussi plusieurs films d'animation Batman, dont Un long Halloween