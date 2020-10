Catwoman : un nouveau costume pour un Batman comblé ?

Batman #100 tourne, une fois n’est pas coutume, autour du Joker et des machinations que le Prince Clown du Crime peut ourdir dans la bonne ville de Gotham City. Pour affronter son plus terrible et ancestral ennemi, Batman revêt ici sa collection automne-hiver sur-technologique, combinaison d’un bleu électrique, littéralement.Or, au cœur de l’affrontement, le Joker raille Batman, lui affirmant que Gotham sera désormais une ville trop brisée pour qu’on puisse lui redonner vie. Et que, lui, Bruce Wayne, aka Le Chevalier noir, n’aura jamais d’avenir idéal.Et c’est dans cette projection que soudainement, apparaît Catwoman. Rappelons que, dans une autre époque, et une autour série, Batman et Catwoman avaient prévu de se marier , rien que cela.Ici, ce nouveau costume qui défraie la chronique du monde comics s’accompagne également d’une coiffure inédite pour Catwoman.Auprès de ComicBook , Ben Abernathy avait précédemment expliqué que le style de Watwomen serait de toute manière revu et corrigé. Pour quelque chose de futuriste et cool.