Cécile Chabraud intègre les Humanoïdes associés comme éditrice

« Son expérience et sa connaissance des auteurs francophones sont parfaitement adaptées à la maison d’édition parisienne, qui entend préserver sa dimension humaine et sa démarche sélective », indique l'éditeur dans un communiqué.Cécile Chabraud est entrée chez les éditions Glénat en tant que stagiaire dans le service des droits dérivés en 2007. Cela lui a permis de valider son master « Écriture, Typographie & Édition » à l'université de Limoges. Nommée secrétaire d'édition après un rapide passage par le service fabrication, elle a ainsi accompagné pendant plus de onze ans de nombreux auteurs et suivi une partie des best-sellers des éditions Glénat.La maison d’édition Les Humanoïdes Associés a été fondée à Paris en 1974 par les auteurs Jean « Mœbius » Giraud, Philippe Druillet et Jean-Pierre Dionnet. Éditrice de la mythique revue Métal Hurlant, elle est à ce jour la seule maison d’édition d’origine européenne spécialisée dans la bande dessinée à s’être implantée avec succès aux États-Unis, tout en restant un des acteurs majeurs du marché francophone.Éditeur de L’Incal, de Jodorowsky & Mœbius, le livre de bande dessinée de science-fiction le plus vendu dans le monde, ses titres Retour sur Belzagor, Méta-Baron ou encore Carthago figurent parmi ses derniers succès. Les 90 ans de Jodorowsky en 2019 voient la publication sous la forme d’une collection en 12 volumes, de l’intégrale de l’œuvre humanoïde de ce grand créateur, plébiscitée par le public.