Ces créateurs de génie qui ont fait la bande dessinée

Territoire mondial en constante mutation, la bande dessinée connaît depuis quelques années un véritable âge d’or. À travers le manga, la bande dessinée européenne et les comics, la bande dessinée est devenue une industrie majeure du divertissement, capable de nourrir le jeu vidéo, Internet ou le cinéma.Aventure, reportage, humour, politique ou esthétique, aucun territoire de la création n’échappe désormais à l’œil vif et au crayon acéré de ses auteurs aguerris.Tel un musée vivant de la Bande dessinée, Beaux Arts Éditions a souhaité offrir une histoire de ses auteurs phares. C’est ainsi 75 grands maîtres de la bande dessinée mondiale à découvrir et redécouvrir, des classiques à l’avant-garde, allant de Miller à Sattouf, de Claire Bretécher à Jacques Tardi, en passant par Hergé, Franquin ou encore Manara.Son auteur, Vincent Bernière, est romancier, scénariste, traducteur, il collabore à Beaux Arts Magazine en tant que critique de bande dessinée depuis 1999. Il est aussi rédacteur en chef des Cahiers de la BD et a créé sa maison d’édition Revival, qui réédite les BD des années 1980, et fait également la part belle aux jeunes créateurs d’aujourd’hui.En 2016, il a publié chez Beaux Arts Éditions, Les 100 plus belles planches de la BD et en 2017, Les secrets des chefs d’œuvre de la BD.[à paraître 4/12] Vincent Bernière – Les grands maîtres de la bande dessinée mondiale – Beaux arts éditions – 9791020405623 – 34,50 €