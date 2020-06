Charles Berberian croque “Une époque fantastique”

AVANT-PARUTION – Les plus belles planches de Charles Berberian, parues dans Grazia, l’Obs et Spirou seront réunies dans un album collector. Et comble, Une époque fantastique contiendra également quelques inédits surprises.







Charles Berberian dessine son époque. Il croque ce qui l’entoure, ce qu’il voit, ce qu’il entend. Avec un élégant et subtil humour, son pinceau et ses textes écrivent au fil du temps l’humeur du temps.



Dans ce très bel ouvrage à la finition soignée, chacune des pages est ici comme une œuvre d’art. Elles témoignent de nos faiblesses, de nos paradoxes, de nos futilités, mais aussi de notre complexité. En bref de notre humanité.









Auteur de bandes dessinées et illustrateur, Charles Berberian a publié récemment Charlotte Perriand aux Éditions du Chêne, Playlist chez Hélium et le Bonheur Occidental chez Fluide Glacial. Il a collaboré à Grazia, L’Obs, Télérama, the New Yorker, Libération, Madame Figaro, les Inrocks et Marie-Claire. Il est également l’auteur de Monsieur Jean (Humanos) et de Boboland (Fluide Glacial) avec Philippe Dupuy et de Nathanaëlle (Éditons Glénat) avec Fred Beltran.









Son univers mêlant avec brio humour et gravité lui a valu de nombreuses récompenses. Également musicien il a édité un album Tout pour le mieux en 2019 chez Zamora.





[à paraître 16/09] Charles Berberian – Une époque fantastique – Le Chêne – 9782812320750 – 35 €