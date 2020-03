Charlie Hebdo entre à la Bibliothèque nationale de France

“Charlie entre à la BnF !”





Au programe, donc une journée d’étude et de témoignages réunissant dessinateurs, journalistes, historiens et conservateurs de la BnF. Mais aussi des projections de documentaires et la remise du premier Prix Charlie destiné aux jeunes dessinateurs ainsi que celle du 7e Trophée Presse Citron {BnF.Depuis douze ans, la BnF contribue activement à la mise en valeur du dessin de presse, à la fois comme objet de patrimoine et comme source d’information pour comprendre l’actualité et les mœurs de nos sociétés.En contact avec des dessinateurs, collectionneurs et spécialistes, elle veille, aux côtés d’autres structures culturelles, à promouvoir ce moyen d’expression unique, entre art et journalisme, à travers la conservation des originaux et la sensibilisation des jeunes générations. Riche de plus de 100.000 dessins entrés depuis le XIXe siècle dans ses collections, de Daumier à TIM en passant par Jean-Louis Forain, Jacques Faizant ou Jean Effel, la Bibliothèque a numérisé et mis en ligne 1200 dessins originaux entrés par don de Georges Wolinski en 2019 et 19.000 dessins de Plantu cette année.Organisant la Biennale du dessin de presse depuis 2010, la BnF la dédie cette année à Charlie Hebdo, 50 ans après sa création par François Cavanna et Georges Bernier, et 5 ans après l’attentat qui a coûté la vie aux dessinateurs Cabu, Charb, Honoré, Tignous et Wolinski, aux chroniqueurs Bernard Maris et Elsa Cayat ainsi qu’au correcteur Mustapha Ourrad. À cette occasion, l’ensemble des numéros du journal a été numérisé et rendu accessible sur Gallica intramuros, à la Bibliothèque de recherche de la BnF.La journée d’étude et de rencontres qui aura lieu le 28 mars permet d’apporter un éclairage scientifique et patrimonial sur la genèse du journal (des débuts de François Cavanna et Georges Bernier dans la presse, dans les années 1950, au lancement de Charlie Hebdo, vingt ans plus tard), de voir quelle place il a tenu et tient encore dans l’évolution de la presse nationale et son impact auprès des lecteurs.On y verra aussi comment le dessin de presse s’est épanoui dans les pages de l’hebdomadaire, cherchant toujours à interroger les limites imposées par les codes moraux au nom de la liberté d’expression. Le dessinateur Willem, figure historique du journal, présentera 50 ans de dessin de presse. Alice, Biche, Coco, Félix, Foolz, Juin et Vuillemin dessineront en direct avec la verve et l’insolence caractéristiques de Charlie Hebdo depuis 1970. Une séance de dédicaces avec l’ensemble des dessinateurs clôturera ce temps d’échanges.Le 26 mars, deux documentaires autour de Charlie Hebdo seront projetés l’après-midi. En soirée aura lieu la remise du 7e Trophée Presse Citron {BnF, co-organisé avec l’École Estienne (étudiants en art et professionnels). Les dessins en lice pour le prix sont présentés à la BnF du 27 mars au 30 juin 2020. Le 1er Prix Charlie, créé par la rédaction de Charlie Hebdo et qui s’adresse aux jeunes de 18 à 25 ans sur le thème « Vivre sans portable » sera également décerné lors de cette soirée.