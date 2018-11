Chip Zdarsky et Marco Checchetto prennent en main la série Daredevil

Dessin de Julian Totino Tedesco



Nouveau départ pour l'homme sans peur : Daredevil connaitra un reboot chez Marvel, en février prochain, avec un #1 très attendu qui réunira Chip Zdarsky et le dessinateur Marco Checchetto (Old Man Hawkeye, Hunt For Wolverine: Dead Ends).

Zdarsky a signé quelques comics chez Marvel, dont Peter Parker : Spectacular Spider-Man, et la collaboration avec l'éditeur a pris une toute autre dimension avec la signature d'un contrat d'exclusivité en mars dernier. « Ce contrat stipule que je peux faire ce que je veux avec n’importe quel personnage et personne ne pourra m’en empêcher, ce qui est très bien. Je me sens mieux, comme si quelqu’un m’avait frappé avec le premier numéro d’une nouvelle série et, sérieusement, je ne pourrais pas être plus heureux », s'amusait alors le dessinateur et scénariste.