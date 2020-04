Cloîtrée chez elle, la France peut toujours dessiner avec Jul

Jul ©Isabelle Franciosa



Jul ©Isabelle Franciosa

Jul est une personnalité riche et atypique, qui aime dynamiter l’actualité et porter un regard satirique sur notre société. Prix Goscinny en 2007 avec Le Guide du moutard, il investit dès 2009 la préhistoire avec la série Silex and the City aux côtés de Charles Pépin. Il a également repris le scénario des nouvelles aventures de Lucky Luke avec La Terre promise et Un cow-boy à Paris avec Achdé au dessin.En 2017, Jul et Charles Pépin continuent leur collaboration pour Cinquante nuances de Grecs (Dargaud), dont le deuxième tome sort en 2019. Comme Silex and the City, ce dernier connaît une adaptation en série animée sur Arte. Jul est un des quatre marraines et parrains de l’Année de la Bande Dessinée aux côtés de Florence Cestac, Régis Loisel et Catherine Meurisse.La règle du jeu est simple : chaque semaine, un auteur ou une autrice de BD commence une histoire en deux cases, et vous poursuivez en dessinant les cases vierges. Une bonne manière de découvrir l’art de la bande dessinée, de manière ludique, accompagné par des autrices et auteurs de tous les horizons et aux styles graphiques variés.Les créations des internautes sont à publier sur les réseaux sociaux avec #Toutelafrancedessine et la mention de @2020annéeBD pour créer un véritable fil créatif.Une sélection des contributions de Toute la France dessine ! sera publiée chaque semaine sur les sites et réseaux sociaux partenaires de l’opération et exposée à la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image lors de la prochaine édition du Festival international de la bande dessinée d’Angoulême.Toute la France dessine ! est une initiative de la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image en partenariat avec le Centre national du livre, lancée dans le cadre de BD 2020 et de l’opération #culturecheznous du ministère de la Culture.