Comic Con Paris 2018 : honneur aux femmes et super-héroïnes

Elle arrive à grands pas, et ne changera pas de nom, a assuré son organisateur : la Comic Con Paris a décidé de mettre les super héroïnes à l’honneur. Et pour cela, revendique une affiche qui fait place aux femmes et à la diversité.





Réalisée par Mahmud Asrar, qui déambulera dans les travées durant toute la manifestation, l’affiche est « 100 % Girl Power ». Et selon les organisateurs, elle met en avant pour la première fois les personnages féminins les plus emblématiques des comics et des films Marvel.

Mais pas DC Comics...

Gamora, la Guêpe, Black Widow, Miss Marvel, Captain Marvel et Shuri font partie des héroïnes Marvel les plus populaires auprès du public. Ces personnages féminins s’installent définitivement dans le paysage audiovisuel, à l’instar de leurs homologues masculins. Captain Marvel verra même ses aventures adaptées à l’écran en mars 2019 avant de rejoindre l’équipe des Avengers un mois plus tard.

Une grande première pour Marvel au cinéma ! Afin de refléter cette tendance et de soutenir les femmes ainsi que la diversité dans l’univers des comics, le Comic Con Paris dévoile donc une affiche 100 % girl power, où les héroïnes posent fièrement devant la dame de fer parisienne.

Une affiche « nécessaire », comme en témoigne son créateur, l’artiste Mahmud Asrar : « Les personnages féminins, que ce soit dans les comics ou au cinéma, sont en passe d’obtenir la reconnaissance qu’elles méritent. Ce fut un plaisir de dessiner cette affiche totalement affirmée et présentant des super-héroïnes de tous les horizons ».