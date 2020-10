Comics : la première apparition du Punisher aux enchères

Photographie : détail de la couverture de The Amazing Spider-Man #129

La plateforme ComicConnect, spécialisée dans les enchères autour des comics, assure qu'une de ses pièces a le potentiel pour placer la barre très haut en matière d'œuvres originales. Le dessin original utilisé pour la couverture de The Amazing Spider-Man #129 est ainsi évalué à 2 millions $ par les organisateurs de la vente, qui ne vont évidemment pas revoir leurs ambitions à la baisse.Le visuel signé Gil Kane et John Romita, Sr. est pour le moins frappant, certes. Il propose par ailleurs la première apparition du Punisher, un personnage qui fait régner la justice à coups d'armes à feu et de méthodes violentes. Dans ce comics, il attaque d'abord Spider-Man, avant de finalement s'allier au Tisseur.L'artiste Gil Kane avait vendu la couverture originale à un collectionneur, qui désire apparemment s'en séparer. Les enchères seront ouvertes du 23 novembre au 14 décembre prochain.via TMZ