Comics, séries, films : DC Universe, le Netflix de DC, pour 8 $ en illimité

La stratégie de la plateforme maison fait des émules : Disney avait annoncé le retour des licences Marvel sur la sienne. À son tour, DC Entertainment dévoile petit à petit son offre de comics, de films et de séries en accès illimité, DC Universe. De nouveaux détails ont été révélés à la San Diego Comic Con, dont le tarif pour un abonnement.





Rendez-vous incontournable de l'industrie des comics, la San Diego Comic Con va voir les deux mastodontes du secteur, Marvel et DC, rivaliser d'annonces et de présentations. Côté DC, c'est bien entendu DC Universe, la plateforme d'accès illimité aux comics, films et séries du groupe, qui monopolise l'attention.



Pensée comme un Netflix aux couleurs des super-héros DC Comics, elle proposera des exclusivités en plus d'un catalogue d'une bonne partie des productions du groupe.

DC Universe permettra de lire « des milliers » de comics au format numérique, toutes époques confondues, comme l'avait annoncé DC il y a quelques jours. On y trouvera aussi des séries, dont des exclusivités comme Titans, une série d'animation Harley Quinn ou encore Swamp Thing, et des films, pour l'instant essentiellement les films d'animation DC et les vieux Superman avec Christopher Reeve.

Enfin, DC Universe intégrera un réseau social pour réunir les fans et leur proposer des offres, produits dérivés et autres concours exclusifs.

À la San Diego Comic Con, DC a révélé le tarif de ce service, pour l'instant réservé aux États-Unis : 8 $ par mois, ou 75 $ par an, soit 7 € mensuels et 65 € annuels. Pour les fans purs et durs de DC Comics, le tarif vaut probablement le coup.

Parallèlement à ces précisions, Geoff Johns, ex-président de DC Entertainment, a annoncé l'entrée en production d'une série exclusive DC Universe consacrée à Starfire, alias Courtney Whitmore, en 13 épisodes. On y découvrira la formation de la jeune femme, ainsi que la création, à son initiative, de la Justice Society of America.

On his spotlight panel, @geoffjohns announces a new addition to @TheDCUniverse lineup: Stargirl, on a mission to bring back the legacy of the Justice Society! #DCSDCC pic.twitter.com/kbKyjMSuRe — DC (@DCComics) July 19, 2018

Le personnage est déjà apparu dans les séries Smallville et Legends of Tomorrow, mais une nouvelle actrice prêtera ses traits à Stargirl.