Comics : une erreur à l'imprimerie qui vaut aujourd'hui 1 million $

Détail de la couverture de New Teen Titans #6, par George Pérez

< >

Des histoires Marvel sous une couverture DC Comics, ou une couverture DC Comics qui révèle des histoires Marvel, voilà qui n'est pas banal. Et voilà qui suffit à enflammer les enchères, sur la plateforme eBay, jusqu'à atteindre la somme de 1,2 million $ pour le titre.L'exemplaire, précise le vendeur, mêle la couverture de New Teen Titans #6, publié en avril 1981, et les pages de Marvel-Two-In-One #74, lui aussi publié en avril 1981. Une erreur de façonnage, donc, qui se serait répétée pour trois exemplaires seulement, dont celui-ci, selon la Certified Guaranty Company, qui recense les comics publiés.Pour des raisons de coûts, de qualité et d'efficacité, DC Comics avait choisi, pour sa série New Teen Titans, de recourir aux services de l'imprimerie Ronald’s Printing, au Canada, d'où sortaient déjà des stocks de comics Marvel. Une certaine réserve de pages avait été constituée par l'imprimeur, en cas de besoin lié à une réimpression nécessaire.Le vendeur du bien, sur eBay, considère qu'un tel comics, extrêmement rare, a en théorie plus de valeur que des titres iconiques comme Action Comics #1, qui abrite la première apparition de Superman. Un exemplaire de ce fameux numéro atteint facilement les 4 millions $ aux enchères...L'annonce est accessible à cette adresse via Comic Book