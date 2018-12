Comixify transforme tout film en bande dessinée : impressionnant

Star Wars à la sauce Comixify

Star Wars à la sauce Comixify













Des chercheurs de l’université de Varsovie viennent de présenter un nouveau logiciel, en mesure de transformer directement des vidéos en bandes dessinées. Comixify va ainsi prendre les images pour les modifier et leur donner cette apparence.Plus qu’un filtre, c’est donc une véritable transformation, basée sur un algorithme de type neuronal, qui s’appuie sur le Generative Adversarial Networks.Étant donné qu’une bande dessinée ne contient qu’un nombre limité d’images, le système doit avant tout identifier les séquences les plus significatives. Une fois que l’algorithme a fait ses emplettes, il va appliquer un style BD, avec un résultat assez étonnant pour une machine.Depuis cette célèbre séquence de Pulp Fiction, voici donc le résultat :Le fonctionnement est donc simple et passe par deux étapes : d’abord une extraction d’images clefs, qui sera passée par un filtre reposant sur l’esthétique des résultats. Ensuite, la transformation en un découpage case par case.Ici avec la vidéo du clip de Luis Fonsi, « Despacito », en featuring avec Daddy Yankee : on vous épargne le son.Il est possible d’expérimenter la chose à cette adresse Notons qu’une application existe déjà, sur le Google Play, Storyboard, qui fonctionne sur le même principe, avec un découpage et une efficacité cependant moindres.