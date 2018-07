Concerts dessinés pour les Nocturnes du ministère de la Culture

Depuis la première édition du 26 mars 2018, le ministère de la Culture a choisi d’ouvrir ses portes, la nuit. La quatrième édition mettra la bande dessinée à l’honneur, en partenariat avec la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image d’Angoulême.





ActuaLitté, CC BY SA 2.0



L’ensemble des événements proposés à l’occasion de ces Nocturnes est gratuit et ouvert à tous, sur inscription – et dans la limite des places disponibles.

Hip-Hop, concert des élèves du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris à l’occasion du centenaire de Claude Debussy, célébration en musique et en lecture de l’œuvre d’Aimé Césaire à l’occasion du dixième anniversaire de sa disparition, les « Nocturnes du ministère de la Culture » mettent à l’honneur des temps forts de la culture en France en collaboration avec des artistes et intellectuels de renom.

Depuis mars, plus de 500 participants sont venus profiter d’une soirée riche en découvertes et en échanges sur simple réservation via les réseaux sociaux.

Plus que quelques heures pour vous inscrire à la 4e Nocturne du @MinistereCC qui mettra à l’honneur le 9ème art. Au programme, un "Concert Dessiné", une création originale et inédite mêlant musique et bande dessinée. Inscription gratuite > https://t.co/kyadcl09Ti pic.twitter.com/DKauTloCCz — Ministère Culture (@MinistereCC) July 16, 2018



Le prochain événement, ce 18 juillet à 19h30, célébrera la bande dessinée, en partenariat avec la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image d’Angoulême. Charles Berbérian et Lisa Mandel, auteurs de bande dessinée, s’associeront à Bastien Lallemant, chanteur et guitariste, et à Maëva Le Berre, violoncelliste, pour un concert dessiné dans les salons du ministère de la Culture.



Une création originale dans laquelle les deux arts vont s’associer, communiquer et se répondre.