Concours de BD Transmurailles: quand les bulles traversent les barreaux

FIBD 2019 —Dans le cadre du 46e festival de la bande dessinée d'Angoulême qui se tiendra du 24 au 27 janvier 2019, le concours Transmurailles propose à des détenus de s'évader de leur quotidien en réalisant des planches de BD, et l'occasion pour le gagnant d'être exposé lors de l'événement.



Depuis 2009, à l'initiative du Service pénitentiaire d'insertion et de probation de Charente (SPIP) et dans le cadre du festival de BD d'Angoulême, le concours de dessin Transmurailles est destiné aux personnes détenues.



Des séances, ateliers ou stages sont organisés par des structures culturelles (fonds régionaux d’art contemporain, artothèques) ou par des artistes qui se déplacent en détention. Une occasion pour les détenus de s'évader et de commencer, pourquoi pas, une carrière dans le dessin comme le montre l'exemple de Berthet One.



Incarcéré après un braquage de bijouterie, ce dernier avait pris ses études en prison pour s'y découvrir une réelle passion pour le dessin. Il a publié sa première BD intitulée L'Évasion chez Indeez Urban Éditions en 2011, une véritable plongée dans l'univers carcéral, après avoir remporté la première édition du concours Transmurailles, en 2009.



Pour sa 10e édition, le concours Transmurailles a mobilisé 117 participants (contre 95 en 2018) issus de 27 établissements pénitentiaires de France et d’outre-mer pour 98 créations autour du thème suivant : la mer. Pour la première fois, deux établissements de Polynésie française ont participé au concours.



« C'est un moyen de s'évader, on ne pense pas, on ne rumine pas », déclare Dan, détenu à la maison d'arrêt d'Angoulême, à l'AFP.





Sur les 98 créations présentées, 18 personnes ont décroché un prix vendredi dernier, dont Dan, fier de voir son œuvre qui sera prochainement exposée dans le cadre de la nouvelle édition du festival.