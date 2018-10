Contre le cancer du sein, princesses et super héroines sont mobilisées

La journée mondiale de lutte contre le cancer du sein n’interviendra que le 4 février prochain, désormais. Et si toute la semaine, une sensibilisation et une communication fortes interviendront, l’artiste AleXsandro Palombo n’a pas attendu. Via Instagram, il diffuse des dessins impliquant princesses et personnages de dessins animés.





crédit AleXsandro Palombo





Que l’on pense à Marge Simpson, aux princesses de Disney et d’ailleurs ou encore à Olive, l’éternelle éperdue de son Popeye de marin, difficile de les croire engagées dans la cause. Et pourtant, l’artiste s’est lancé, malgré lui, dans une série nomme Survivor : chacun de ces personnages est présenté avec une mastectomie, fièrement arborée.

« J’ai fait la série Survivor parce que je voulais que ces femmes se sentent moins seules dans leur combat et leur acceptation d’elles-mêmes. Une femme atteinte d’un cancer du sein doit faire face à une bataille quotidienne. Recevoir un diagnostic de cancer est choquant, surtout lorsque vous ne savez pas ce qui vous attend », explique-t-il à 7 sur 7.

Mais c’est également une raison très personnelle qui est à la base de ce projet. D’ordinaire, ses œuvres touchent à notre société contemporaine, mais ce sujet était spécifique : « La perte d’un être cher à cause du cancer du sein m’a motivé à faire cette série. J’ai ressenti l’urgence de m’exprimer sur ce sujet. »