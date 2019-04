Culture internet pop et manga : Je ne peux pas, ce soir j’ai licorne !

ActuaLitté, CC BY SA 2.0



ActuaLitté, CC BY SA 2.0









Quidol propose des émissions de culture générale familiale de nouvelle génération, en direct et interactives (sous forme de quiz, sondages, vrais-faux…) sur mobile. Et lance donc une toute nouvelle émission consacrée à la culture pop et internet.Pour ce faire, c’est en collaboration avec Delitoon, la plateforme digitale dédiée aux mangas et webtoons, qu’elle a travaillé. Depuis la fin des années 1980, les mangas ont envahi la planète et disposent aujourd’hui d’une influence bien ancrée dans notre culture.Un enrichissement de la grille de programmes avec Quidol Licorne, qui sera dédiée à la culture internet et pop imprégnée de la culture manga.Diffusé à partir du 25 mai à 21 h, le jeu télévisé hebdomadaire sur mobile proposera un quiz de 7 questions. Les joueurs pourront tester leurs connaissances en musique, cinéma, jeux vidéo, dessins animés, culture Youtubeurs, réseaux sociaux… Ils n’auront que 10 secondes pour répondre à chacune des 7 questions.Pour maximiser leurs chances de gagner, ils pourront jouer à plusieurs en faisant appel à leurs familles et amis. À la clé : les gagnants se partageront 5 000 coins à utiliser sur Delitoon pour débloquer des épisodes de mangas sur Delitoon !