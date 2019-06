Daniel Maghen Expertiste : nouvelle maison de ventes aux enchères pour la BD

HERGÉ I TINTIN - Vol 714 pour Sydney (T.22) 100 à 120 €

En effet, l’éditeur et galeriste a déjà organisé sept ventes aux enchères de référence avec les études Tajan et Christie’s. Assez logiquement, Daniel Maghen lance donc sa propre maison de ventes aux enchères Daniel Maghen Enchères et Expertises dédiée à la bande dessinée et aux arts graphiques.Pour ce faire, il s’entoure de passionnés : Didier Pasamonik, une personnalité incontournable du milieu qui a travaillé de près avec tous les grands maîtres de la BD franco-belge. Mais également l’expert Olivier Souillé qui, depuis plus de 20 ans, met en avant les meilleurs illustrateurs et auteurs jeunesse.On y retrouvera enfin Vincent Odin, éditeur de référence de livres d’art autour de la bande dessinée et la commissaire-priseur dynamique Astrid Guillon qui a géré des ventes d’ampleur comme la collection d’Alphonse à Hélène Kann.Daniel Maghen Enchères et Expertises bénéficie également de la confiance des auteurs : Alex Alice, Batem, Gibrat, Juan Gimenez, Juillard, Hardy, Lacombe, Pellerin, Rochette, Miralles, Ralph Meyer, Schwartz, Sfar, Tibet, Vance, Yann, et des collectionneurs qui lui ont confié des œuvres historiques de Franquin, Giraud, Hergé, Loisel, Manara, Morris, Pratt, Rosinski, Sempé, Uderzo.Deux ventes de prestige seront organisées par an et seront composées d’un catalogue général et d’un catalogue spécial dédié à un artiste contemporain. La première vente aura lieu au mois d’octobre 2019 avec un catalogue consacré à André Juillard, le premier artiste d’ampleur exposé par Daniel Maghen en 1990.Grand Prix d’Angoulême 1996, l’artiste propose vingt pièces exceptionnelles, de sa collection personnelle, issues de ses séries cultes Le Cahier bleu, Les 7 Vies de l’Épervier et Blake et Mortimer ainsi que sept nouvelles œuvres représentant des scènes inédites de ses ouvrages.Parmi les 130 pièces du catalogue général seront à découvrir des œuvres historiques remarquables dont un crayonné exceptionnel de Tintin signé Hergé, l’une des cinq couvertures de Spirou et Fantasio de Franquin présente sur le marché, et un superbe crayonné d’Uderzo d’Astérix.Les auteurs classiques seront aussi présents dans la vente avec Hubinon, Morris, Tibet, ainsi que les nouveaux classiques : Alex Alice, Bonhomme, Francq, Gibrat, Giraud, Hermann, Lacombe, Lauffray, Ledroit, Loisel, Manara, Manchu, Miralles, Moebius, Rochette, Rosinski, Serpieri, Schwartz, Sfar et Vance.