Dans 12 000 ans, un Leonard de Vinci cloné, 2.0, pour sauver l'humanité

Sacré mélange, détonnant au possible : Leonard de Vinci de retour parmi les hommes, pour apporter, par ses nouvelles inventions, de quoi résister aux ennemis qui dans l’ombre font peser une terrible menace… La BD de Levallois navigue entre les lignes de l’histoire, des tableaux et réalisations du génie italien, sur fond de science-fiction.Des monstres, créatures extraterrestres, et pour s’opposer à l’armada venue de loin, un clone augmenté de Leonard, une version 2.0 partit à la découverte du passé de son original. Il faut trouver, inventer les armes qui sauveront l’humanité. Un aller-retour dans le temps, depuis le 22 avril 1515, au château de Cloux, où Léonard de Vinci est sur le point de mourir et rédige son testament.Des millénaires plus tard, le 15 avril 14.061, près du Louvre. Les derniers survivants de l'espèce humaine se sont réfugiés sur le vaisseau le Renaissance. Ils ont cloné Léonard de Vinci afin de lui faire concevoir de nouvelles armes qui permettront aux rescapés de survivre.L’album est prévu pour la rentrée, un mois et demi avant le lancement de l’exposition au musée. Mais les planches sont tout bonnement spectaculaires et l’histoire totalement folle.Une bande-annonce a été dévoilée par l’éditeur.Et nous rajoutons quelques cases piochées ici et là pour donner un autre aperçu du style…[à paraître 11/09] Stéphane Levallois – Leonard 2 Vinci – Futuropolis – 9782754824187 – 20 €