Dans l'enfer du mangaka : les coulisses de la production d'un manga

ActuaLitté, CC BY SA 2.0 ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Certes, la croissance de l’anime ne fait pas non plus des bonds – le chiffre d’affaires pour 2016 était évalué à 1900 milliards ¥. Pour le manga, l’année 2018 sur l’Archipel avait été dominée par One Piece, numéro 1 des ventes depuis 2008 de toute manière. Et tout de même suivi avec fidélité par My Hero Academia.En 2017, ce sont 316 millions de mangas qui furent vendus pour 166,6 milliards ¥ (1,26 milliard €), soit une baisse de près de 15 %, malgré l’essor des ventes numériques.En France, le manga, intégré dans les données bande dessinée et comics, a connu une croissance de 5,7 % – le manga One Punch man avait d’ailleurs dépassé le million d’exemplaires vendus en 2017.Mais comment se produisent ces titres ? Dans un reportage, voici que l’on suit la journée d’un mangaka et de son équipe : des premiers croquis au découpage de la page, en passant par tout le processus de remplissage et de lettrage... Passionnant.