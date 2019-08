Dans un manga de 1802, l'éditeur dope son auteur pour le rendre productif

Tout commence avec un auteur, tellement paresseux qu’il ne parvient pas à achever son manuscrit. Nommé Jippensha Ikku, il se pourrait que l’auteur se mette lui-même en scène/. Son éditeur, Murataya, va lui faire prendre un étrange médicament et l’auteur va se mettre à turbiner si vite que l’histoire est soudainement bouclée.Par la suite, l’histoire décrit minutieusement les différents procédés de réalisation et production de l’ouvrage : d’abord imprimer les pages, en gravant chacune sur du bois. Ensuite, peindre à l’encre et presser sur du papier, avec un outil appelé Baren — forme de tampon pour la linogravure.Chaque page est par la suite pliée en deux avant d’être toutes alignées pour s’assurer qu’elles sont bien disposées. Un gabarit en bois permet de les maintenir pour les tailler toutes aux mêmes dimensions.La reliure s’effectue ensuite à la main, et le livre peut être vendu. Conclusion ? L’ouvrage devient un immense succès et les gens se battent pour avoir leur exemplaire — assurant de confortables revenus à l’éditeur et l’auteur.Et comme le premier a vraiment engrangé beaucoup d’argent, dans sa grande générosité, il expédie de grandes quantités de soba (un plat traditionnel à base de nouilles de sarrasin), dont il sait son auteur friand.Avec pour conclusion : « Ce qui signifie que l’éditeur est heureux et je suis également très heureux aussi. Fin. » (via Medium Chacun verra midi à sa porte à la découverte de ce conte… Les éléments sont à consulter sur le site Waseda , qui recense des ouvrages classiques, mais aussi à télécharger et visionner ci-dessous.