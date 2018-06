Dave Bautista incarnera Clownface dans une adaptation de Body Bags

(Gage Skidmore, CC, BY SA 2.0)

Body Bags, c’est cette série ultra-violente qui sort de manière sporadique chez Dark Horse Comics depuis la fin des années 90 et dont l’intrigue a des airs de Léon. Elle met en scène Mack Delgado, un chasseur de primes sans foi ni loi dont l’existence se trouve chamboulée le jour où il découvre qu’il est papa. Pour Clownface (nom de scène de Mack) et Panda commence alors une relation père-fille placée sous le signe de l’assassinat.

Dave Bautista incarnera le personnage principal. Kyle Ward, à qui l’on doit le scénario de John Wick 2, se chargera de l’adaptation du comics. Le film sera produit par le duo Jason Brown et Sean Daniel de chez Hivemind avec le studio Bold Films, à qui l’on doit déjà des titres à l’ambiance sombre tels que Drive, Nightcrawler ou encore The Neon Demon. Bautista fera partie de l’équipe de producteurs exécutifs aux côtés de Rawson Thurber et Jonathan Meisner.

Gary Michael Walters, producteur chez Bold Films, s’est confié au site Deadline : « C’est notre première grosse production basée sur un roman graphique, ça marque une véritable transition pour la société. » Avec Dogtown, le studio espère faire un film à la Deadpool, savant mélange d’humour détonnant et d’action.