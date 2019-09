David Vandermeulen, un engagement pour la bande dessinée

© Le Lombard / Fabienne Cresens. © Le Lombard / Fabienne Cresens.

David Vandermeulen est connu pour son travail de dessinateur, en particulier pour la série Fritz Haber, publiée chez Delcourt, qu’il poursuit à nouveau après une interruption de quelques années et qu’il est utile d’encourager. L’aboutissement prochain de ce travail est attendu avec un intérêt manifeste.Cette série est une fresque historique questionnant la notion d’identité au travers de plusieurs destins croisés issus de la génération intellectuelle juive — allemande des années 1880-1930. Elle est construite autour d’un personnage complexe, à la fois scientifique bienfaiteur de l’humanité et nationaliste belliqueux, concepteur de gaz mortels.La bande dessinée Fritz Haber, a notamment reçu le Prix Töpffer International 2014 et a déjà fait l’objet d’expositions qui ont été saluées pour leur pertinence et qui ont été montrées en Belgique et à l’étranger.David Vandermeulen a également été remarqué pour son travail de directeur de collection et de préfacier de La petite Bédéthèque des Savoirs, aux Éditions du Lombard, une entreprise qu’il a portée avec Nathalie Van Campenhoudt.« La constance du parcours de David Vandermeulen dans la bande dessinée et son investissement en faveur du secteur méritent d’être salués. Le prix Atomium — Fédération Wallonie-Bruxelles est une reconnaissance et un encouragement à poursuivre », indique le jury.L'ensemble des prix Atomium 2019 :Prix Atomium Le Soir de la BD de reportage : Ali Aarrass de Manu Scordia (Vide-Cocagne)Prix Atomium de Bruxelles : Le dernier pharaon de François Schuiten, Jaco Van Dormael, Thomas Gunzig et Laurent Durieux (Dargaud)Prix Atomium La Première du roman graphique : Malaterre de Pierre-Henry Gomont (Dargaud)Prix Atomium Fédération Wallonie-Bruxelles : David Vandermeulen, primé pour l’ensemble de son oeuvre.Prix Atomium Cognito de la BD historique : HMS Beagle aux origines de Darwin de Fabien Grolleaux et Jérémie Royer (Dargaud)Prix Atomium de la BD citoyenne : Le fils de l’Ursari de Xavier-Laurent Petit, Cyrille Pomès & Isabelle Merlet (Rue de Sèvres)Prix Atomium Willy Vandersteen : Yasmina et les mangeurs de patates de Wauter Mannaert (Dargaud)Prix Atomium Raymond Leblanc de la jeune création : La promotion de Victor Pellet (Futuropolis, à paraître en 2020)