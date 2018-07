Daybreak, un survival zombie dont vous êtes le héros bientôt sur Netflix

La production du cette série de survie en territoire zombie devrait démarrer fin novembre, et l'on est curieux de voir comment sera adaptée cette vue à la première personne. Avec Daybreak, Brian Ralph travaillait la tension au corps, à l'aide de l'environnement et du hors-champ.

Les zombies planent en périphérie de l'intrigue, laissant place à la menace comme force motrice plutôt qu'à un enchainement de carnages sanglants. Un contenu et un format original qui ne demandent qu'à prendre place dans le catalogue Netflix. Pour le moment, toutefois, aucune information n'a filtré sur cette potentielle série.





Pour ce qui est de l'intrigue, le résumé de l'éditeur, Drawn & Quarterly :

Vous vous réveillez dans les décombres et vous voyez un homme en lambeaux, avec un seul bras, vous saluer. Il vous emmène sous terre, dans un lieu sûr, vous propose à manger, vous offre un endroit où dormir. Et puis il vous annonce qu’il prendra le premier quart de surveillance.

Il ne faut pas longtemps pour que les dangers qui habitent le paysage déchiqueté ne vous trouvent, vous et votre nouveau protecteur, et ne viennent gratter à la porte. Commence alors une lutte de chaque instant pour la survie. Daybreak est vu à travers les yeux d'un observateur silencieux alors qu'il suit son protecteur et fuit les ombres de la menace zombie imminente.