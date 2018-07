DC annonce 4 films d'animation, avec Batman, Wonder Woman et Superman

C'est juste après la projection de The Death of Superman, le film d'animation tiré du récit au long cours publié en 1992 et 1993 par DC Comics, signé par Dan Jurgens, Roger Stern, Louise Simonson, Jerry Ordway et Karl Kesel. Ce crossover culte des années 1990, pensé pour relancer les ventes des comics Superman, avait tout simplement pour objectif, attention spoiler, la mort de Superman.

Le film d'animation, réalisé par Jake Castorena et Sam Liu, devrait être disponible dès le 24 juillet au format numérique et quelques semaines plus tard en DVD et Blu-Ray, comme d'habitude pour les longs-métrages d'animation DC.

The Death of Superman sera rapidement suivi par Reign of the Supermen, toujours adapté d'une série de comics, publiée en 1993 et qui fait suite à la mort de Superman. Le film sera disponible dès le début de l'année 2019, assure DC.

Pour le film suivant, prévu pour le printemps, DC promet cette fois une histoire totalement originale, intitulée Justice League vs. The Fatal Five : ce film mettra en scène la célèbre équipe de super-héros, en action contre des super-vilains, évidemment. Tharok, l'Impératrice Émeraude, Validus, Mano et le Persuader sont ainsi annoncés dans cette équipe créée par Jim Shooter et Curt Swan en 1967.

Après Batman Ninja, la surprenante excursion de Batman dans le Japon médiéval, le Chevalier noir fera l'objet d'un nouveau long-métrage adapté de Batman : Silence, de Jeph Loeb et Jim Lee. Apparu pour la première fois en 2002 dans ce comic, Silence est un personnage particulièrement retors, qui poussera le justicier à bout...



Si le personnage est déjà apparu dans la série de jeux vidéo Batman : Arkham et Lego Batman, c'est la première fois qu'il rejoint le DC Universe audiovisuel. Rendez-vous à l'été 2019.

Pour clore ce programme plutôt chargé, Wonder Woman : Bloodlines, un film d'animation au scénario original qui mettra en scène Wonder Woman, qui n'avait pas eu droit à un film d'animation solo depuis 2009...