DC Comics célèbre Batman en réunissant les plus grands auteurs

La colossale longévité de Batman

Arkham Knight par Doug Mahnke Les années 2010 par Greg Capullo Les années 2000 par Jock Les années 90 par Tim Sale Les années 80 par Frank Miller Les années 70 par Bernie Wrightson Les années 60 par Jim Steranko Les années 50 par Michael Cho Les années 40 par Bruce Timm Les années 30 par Steve Rude

Quelques semaines après l'anniversaire d'Action Comics, série de comics la plus longue de l'histoire centrée autour d'un autre super-héros, Superman, DC Comics s'apprête à célébrer une autre date historique, le 27 mars 2019. Detective Comics #1000 aura une couverture spéciale, signée par Jim Lee, encrée par Scott Williams et colorisée par Alex Sinclair.Ce numéro de 96 pages, vendu 9,99 $, réunira plusieurs histoires écrites et illustrées par des dizaines de grands noms de l'industrie du comics. On y retrouvera notamment Kevin Smith et Jim Lee, Brian Michael Bendis et Alex Maleev, Warren Ellis et Becky Cloonan, Paul Dini et Dustin Nguyen, mais aussi Denny O’Neil et Steve Epting, Christopher Priest et Neal Adams, Geoff Johns et Kelley Jones, Tom King, Tony Daniel et Joëlle Jones, Scott Snyder et Greg Capullo et enfin James Tynion IV et Alvaro Martinez.« Batman est l’un des personnages les plus endurants de la culture populaire et sa première apparition dans Detective Comics a marqué un tournant dans la bande dessinée tout en permettant la création d’un nouveau type de super-héros, qui plairait à toutes les générations », souligne Dan DiDio, éditeur chez DC Comics. Detective Comics #1000 sera aussi l'occasion de découvrir une nouvelle version d'Arkham Knight, personnage bien connu des fans, par Peter J. Tomasi et Doug Mahnke, annonce DC dans un communiqué.Pour s'assurer que les fans dépenseront un maximum à l'occasion de ce 80e anniversaire, DC Comics a commandé toute une série de couvertures alternatives, une par décennie, à des dessinateurs qui ont tous marqué l'histoire de Batman. Parmi eux, Frank Miller, Bruce Timm ou encore Greg Capullo. Mais aucune femme en vue, cela dit — en 2012, Becky Cloonan avait été la première artiste à dessiner une série consacrée à Batman.Rappelons que le Festival international de la bande dessinée 2019 consacrera une grande exposition à Batman