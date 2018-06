DC Comics dévoile son Netflix pour les comics, DC Universe

Plus d'une dizaine d'années après son concurrent Marvel, DC Comics a révélé plus d'éléments sur son service d'accès illimité à des séries et des comics, DC Universe. Cette plateforme accessible par abonnement permettra aux fans de profiter de contenus exclusifs, mais aussi de nombreuses archives. Pour le moment, aucune date de lancement n'a été communiquée.





DC Universe, le Netflix de DC Comics, proposera bien un accès au catalogue de comics de la maison d'édition. Présenté depuis plusieurs mois à travers ses séries exclusives, le service d'accès en illimité DC Universe permettra de lire « des milliers » de comics, toutes époques confondues, d'Action Comics #1, de 1938, à la série Harley Quinn de 2013. Difficile de dire si les nouveautés seront immédiatement accessibles sur le service.

DC promet une qualité exemplaire pour les comics au format numérique, à tel point qu'il sera possible de les lire sur le grand écran de sa télévision, assure le communiqué du groupe.

Parallèlement à cette offre, et principal produit d'appel, les séries exclusives à DC Universe. DC avait à peu près déjà tout dévoilé, de Swamp Thing à la série animée Harley Quinn, en passant par Titan et Young Justice : Outsiders. Doom Patrol, une autre série exclusive à DC Universe, présentera au public un groupe de super-héros méconnus, avec Robotman, Negative Man, Elasti-Woman et Crazy Jane. À leur tête, toutefois, un héros désormais connu, Cyborg...

Côté films, DC Universe met surtout en avant les premiers films Superman et les longs-métrages d'animation. Pour les films Superman, Justice League, les Batman de Christopher Nolan et consorts, rien n'est moins sûr que leur disponibilité sur le service. Par contre, les fans seront ravis d'apprendre que la série animée Batman des années 1990 sera disponible en HD.





Outre ces contenus, DC annonce également un réseau social autour du service, ainsi que des offres et des concours pour les abonnés.

Aucun tarif n'a été annoncé pour l'abonnement, vraisemblablement mensuel. DC Universe sera disponible sur iOS, Android, Roku, Apple TV, Amazon Fire TV et Android TV, ainsi que dans les navigateurs web. Aucune date de lancement n'a été avancée, mais il est possible de s'inscrire pour participer à la version bêta.